الجمبسوت يسيطر على إطلالات الشارع في أسبوع نيويورك للموضة هذا الموسم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتهى أسبوع الموضة في نيويورك والذي لم تتجاوز مدته 5 أيام فقط، والسبب الرئيس في ذلك هو انتقال علامات تجارية أمريكية إلى عرض مجموعاتها في جداول أخرى، خصوصًا أسبوع الموضة في باريس، ورغم ذلك كان أسبوعًا حافلًا بعروض كبرى دور الأزياء الشهيرة أمثال توم فورد، ومايكل كروس، وتومي هلفيغر، ورالف لورين، مرورًا بعرض كوتش وأوسكار دي لارنتا وبالطبع العرض المثير للنجمة ريهانا SAVAGE X FENTY.

وعلى مدى الأسبوع شهدنا مئات إطلالات الشارع الأنيقة التي ركزت على أبرز صيحات خريف 2019، وفي اليوم الخامس اجتاحت بدلات الجمبسوت شوارع نيويورك، ولم نندهش من اختيار رواد عروض الأزياء لهذه القطعة، باعتبارها من أسهل القطع التي يمكن ارتداؤها وأكثرها تنوعًا أيضًا.

وبينما نسقت إحدى الفاشينيستات بدلتها ذات اللون الخوخي مع زوج من الصنادل ذات الكعب العالي وطبقات من المجوهرات، قامت أخرى بارتداء نسخة بيضاء كلاسيكية نسقتها مع زوج من أحذية البوت العسكري، كما ارتدى العديد من الحاضرات البدلة مع إبقاء الجزء العلوي منها مربوطًا حول الخصر وتنسيقها مع قميص كروب تانك.

فيما يلي أبرز إطلالات موضة الشارع في اليوم الخامس من أسبوع الموضة في نيويورك.