أحذية أريانا غراندي "تُخرِّب" إطلالتها الأنيقة في أمستردام

تَجوب المُغنّية الأميركية أريانا غراندي، بِلاد العالم إحياءً للحفلات ضمن جولتها العالمية "Sweetener World Tour"، وتتحضّر لإحياء حفل الليلة في قُبّة زيغو بأمستردام، لكنّها استغلّت تواجدها في المدينة ليلة الأمس من أجل اكتشافها والتّجول فيها.

وقُبيل خروجها، التقطت غراندي صورة سيلفي المرآة، كشفت من خلالها عن أزياءها التي ارتدتها من أجل التنزّه، فارتدت إطلالتها المعهودة بالكنزة الضخمة وتخلّت عن ارتداء البنطال، وحملت حقيبة "لوي فيتون" على طريقة الكروس، بينما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان العلوية المشدودة.

وكانت إطلالة أريانا حتّى الآن أنيقةً ولاحقت آخر صيحات الموضة، لكّنها "خرّبتها" بالحذاء الذي انتعلته، والذي كان كروكس أبيض اللون ارتدت أسفله جوارب مُطابقة.

وفي تعليقها على الصّورة كتبت أريانا: Wanderin n wonderin أي "التّجوّل والتّجول".

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وبِما أنّها كانت تحمل هاتفها وتتفاعل مع جمهورها على إنستغرام، شاركت أريانا مُتابعيها بأجدد أعمالها الغنائية التي ستُطلقها في 13 كانون الأول/ديسمبر، وهي عبارة عن تعاون غنائيّ مع كلّ من مايلي سايريس، ولانا ديل راي.

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