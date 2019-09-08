بعد اعتذارها عن مهرجان الجونة بسبب مرضها.. سوسن بدر: ممتنة لجمهوري ..وادعولي

صرحت الفنانة سوسن بدر، منذ قليل، أنها أجرت جراحة دقيقة في مفصل الركبة الأسبوع الماضي، وأنها حتى الآن لا تستطيع التحرك بشكل طبيعي.

وقالت بدر، لـ"هن"، إنها ممتنة لجمهورها بشأن قلقه عليها، وطالبتهم بالدعاء لها "أنا بقولهم اطمأنوا أنا بخير والحمدلله".

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ونشرت الصفحة الرسمية للفنانة سوسن بدر، على تطبيق "إنستجرام" بيان صحفي جاء فيه: نظرًا لإجراء جراحة دقيقة في مفصل الركبة وبناءً على تقارير الأطباء التي نصحت بضرورة الالتزام بالراحة التامة.

واستكمل البيان: يؤسفني إعلان اعتذاري عن المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة لهذه الدورة مع كل شكري وأمنياتي للمهرجان والقائمين عليه بالنجاح والتوفيق.

وكانت أعربت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، في وقت سابق، عن فخرها بعد اختيارها كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الطويلة في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، والذي سيقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر الجاري.