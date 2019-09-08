جدل بسبب فيديو "شهر العسل".. إعلامية سعودية: زوجي حلالي.. وإماراتي ينتقدها: خادش للحياء

حالة من الجدل والاحتدام دخل فيها الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، مع الإعلامية السعودية روزانا اليامي، عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما نشرته الإعلامية السعودية من مقطع فيديو يجمعها بزوجها خلال قضائهما إجازة شهر العسل في أحد الفنادق بالقاهرة.

"خادش للحياء" هكذا انتقد الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، مقطع الفيديو الذي نشرته "اليامي" وهي في أحضان زوجها، وعبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تسائل "الجسمي" بأن المجتمع السعودي والإماراتي هل يقبلان هذه التصرفات الخادشة للحياء والمرفوضة في الأماكن العامة.

انتقاد "الجسمي" دفع "اليامي" للرد عليه، فعبر حسابها على "سناب شات"، قالت بأن ما نشرته كان في نطاق الأمر الاعتيادي، معللة بأنه زوجها وحلالها، وأن كثيرين من الفنانات الخليجيات فعلن ذلك ولم ينتقدهن أحد.

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وقالت اليامي: "الدنيا قامت وقعدت لما أنا حضنت زوجي يا لطيف ويا ستار.. المهم في ناس معلقين وهما فضايحهم وريحتهم فتيحة في السوشيال ميديا.. المفروض لا أحد يدق باب أحد وبابه مخلوع.. اللهم هادا زوجي حلالي ولأنا ما سويت شيء غلط.. قاعدة اسأله حبيبي إيش تاكل.. بس عشان أنتوا مرضى وعقلكن مريض حورته الموضوع".

وكانت اليامي، أثارت الجدل مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها فيديو لها عبر موقعها في تطبيق "سناب شات" ظهرت فيه بأحضان زوجها خلال تواجدهما في القاهرة.