فيديو.. ضرب وسكب قهوة.. مشاجرة عنيفة بين موظفة استقبال بالفندق ونزيل

شهد أحد فنادق محافظة صبيا بجازان، بالمملكة العربية السعودية، مشاجرة عنيفة بين موظفة الاستقبال وأحد المواطنين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية، أن أحد المواطنين دخل الفندق، طالبًا استئجار غرفة بالفندق، وطلب من الموظفة أن تصعد معه لمشاهدة الغرفة قبل استئجارها، وهو الأمر الذي رفضته الموظفة لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت.

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ووفقًا أيضًا لرواية موظفة الاستقبال، بأنها فوجئت بأن الرجل يوجه لها عددا من العبارات المسيئة "ففاجأني بعبارات وقحة وسب أهلي"، لترد عليها بسكب كوب القهوة البارد عليه، ليقوم بالاعتداء عليها بالضرب.

وذكرت الموظفة أن الشرطة تابعت الحادث، وتم التحفظ على النزيل، وتابعت الفتاة أنها لم تتنازل عن حقها وطالبت بأخذ حقها من النزيل الذي أهانها أمام الجميع.