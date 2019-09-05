الامارات | عبدالله بن سالم القاسمي يفتتح «مركز سفاري»

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن سالم القاسمي يفتتح «مركز سفاري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، مركز سفاري مول في الشارقة.

- موقع استراتيجي في منطقة مويلح التجارية. Advertisements

ويعد سفاري مول أحدث مراكز التسوق في الإمارة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي في منطقة مويلح التجارية، إذ يطل على شارع الشيخ خليفة بن زايد.

وبعد قص الشريط إيذاناً بالافتتاح الرسمي، تجول سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي في مختلف أرجاء مركز التسوق، الذي يضم مختلف المتاجر والبضائع لكل الأعمار.

واستمع إلى شرح مفصل لما تضمه المجموعة من المتاجر المتخصصة الداخلية، والأقسام المتنوعة في الهايبرماركت، التي تضم أحدث المعدات والأدوات والمواد الغذائية والأثاث.

حضر الافتتاح كلٌّ من: الشيخ عبدالرحمن بن سالم القاسمي، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وقائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، سلطان بن هدة السويدي، ورئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، وعدد من رجال الأعمال والمسؤولين بالدولة.