أعراض الإصابة بـ الخراج المتكرر

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"الخراج المتكرر" من الأمراض الشائعة، التي تصيب تجويف الفم من الداخل، حيث يظهر حبوب حمراء وصفراء اللون، حول الأسنان.
وينتج تغير لون الأسنان نتيجة الأخطاء المدمرة للأسنان، والتي يتجاهلها الكثيرون، على رأسها إهمالهم في تنظيف الأسنان باستمرار، أو سوء معالجة تجويف الأسنان.
وفيما يلي أعراض الإصابة بالخراج المتكرر وفقا لموقع mayo clinic الطبي
- الشعور بـآلام مستمرة في الأسنان.
- امتداد آلام الأسنان إلى عظم الفك والأذن والرقبة.
- عدم القدرة على البلع بسهولة.
- الشعور بصعوبة في التنفس.
- الإصابة بالحمي وارتفاع درجات الحرارة الجسم.
- تورم منطقة الوجه، تحديدا الخدين، وحول الفم.
- إفراز سوائل مالحة المذاق في الليثة وأسفل اللسان، وخروج روائح كريهة من الفم.
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