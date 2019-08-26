قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل شوربة الجمبري بالفلفل، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأكلات الأوروبية التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة. مقادير عمل شوربة الجمبري بالفلفل بصل مفروم خشن. مرقة سمك. جمبري متوسط. فلفل أحمر - جزر. كرفس. Advertisements ريحان. أوريجانو. طريقة عمل شوربة الجمبري بالفلفل ضعي الزيت على النار ثم شوحي فيه الجمبري. في طاسة أخرى شوحي الجزر ثم ضيفي باقي الخضار وشوحه. ثم ضيفيهم على الجمبري ثم ضيفي المرقة وتبلي بالملح والفلفل والزعتر. اتركي المكونات لتنضج قليلًا ثم قدميها ساخنة.

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