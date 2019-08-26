قصة زواج غريبة.. العريس 83 عاما والعروسة 27: حبيته من أول نظرة

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

تصدرت قصة حب نادرة كللت بالزواج، بين فتاة تبلغ من العمر 27 عاما ورجلا في الثالثة والثمانين، عناوين الصحف في إندونيسيا، خلال الأسبوع الماضي.

ورغم الجدل الدائر حول الفارق العمري بين الزوجين، البالغ 56 عاما، تقول الشابة نورايني إنها وقعت في حب سوديرجو "من أول نظرة"، وذلك في أول مرة رأته فيها في يوليو الماضي، حسب ما جاء فى موقع"سكاى نيوز".

وشاهدت نورايني العجوز سوديرجو أول مرة عندما رافقت الفتاة والديها إلى منزل الرجل في ديسا جاتيلابا بمقاطعة غاوا الوسطى لطلب المشورة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ومنذ ذلك الحين، كانت نورايني تختلق الأعذار من أجل زيارة سوديرجو، الذي هو من جيل جدها، رغم أن الرجل لم يكن يظهر أي مشاعر تجاهها.

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وطلبت الفتاة من الرجل المسن أن يزورها في منزل أسرتها، ورغم أن علامات الحب كانت واضحة إلى حد ما على نورايني، يقول سوديرجو إنه لم يفكر في وجود علاقة رومانسية بسبب تقدمه في السن.

ومع ذلك، لم يتمكن الرجل الثمانيني من مقاومة الحب، وبعد اعترافه بمشاعره لنورايني وطلب منها الزواج منه، قبلت هي بدروها على الفور.

وفي حين وافقت عائلة نورايني على الزواج بشكل أسرع مما توقعته الفتاة، فإن أكبر أبناء سوديرجو، ويبلغ من العمر 51 عاما، كان غير مقتنع بهذا النوع من الارتباط.

وصمم نجل سوديرجو الأكبر وإحدى بناته على معرفة الأسباب وراء رغبة الفتاة في الارتباط برجل في عمر جدها، بدلا من أن تبحث عن زوج يناسب سنها.

وبعد أن رأى نجلا سوديرجو إصرار من الفتاة على الزواج من والدهما، استسلما للأمر الواقع ووافقا على الزيجة الذي جرت مراسمها قبل أيام.