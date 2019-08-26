الامارات | برج خليفة.. مجدداً يعانق السحاب

شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة.. مجدداً يعانق السحاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برج خليفة في دبي يعانق السحاب لتكتسي قمة أطول برج في العالم ببياض ناصع، في مشهد جمالي يتجدّد دوماً. الصورة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه في «تويتر» أول من أمس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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