4 طرق لتنظيف الملابس والمنزل من شعر حيوانك الأليف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

أن تربي حيوانًا أليفًا يعني أن شعره المتساقظ سيغطي منزلك وملابسك، لكن ما نفعل إذا أردنا التخلص من شعر القطة أو الكلب من الملابس أو المنزل؟

في السطور التالية يقدم "الخليج 365" طرق إزالة الوبر والشعر من ملابسك ومنزلك حسبما جاء بموقع "cleanmyspace":

1- القفازات ذات البروز :

أولى الطرق وهي الأسرع إذا كنت تود الذهاب إلى عملك بملابس نظيفة، أو إذا فاجأك البعض بزيارة منزلك.

أحضر قفازات بلاستيكية أو سيلكون التي تحتوي على بروز، واتركها في مياه دافئة لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ثم ارتديها وقم بفرك الملابس أو الأثاث حتى يتجمع الاتساخ والشعر الناتج عن الحيوان في القفازات.

2- فرشاة ذات شرائط لاصقة:

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طريقة يتبعها الكثير من مربي الحيوانات الأليفة، وهي إزالة الشعر عن طريقة الفرشاة المخصصة لإزالة الوبر من الملابس السوداء، بداخلها الشرائط اللاصقة، وتعتبر هي نفس طريقة البروز التي تلتقط الشعر والوبر، وتُباع في محلات الاهتمام بالحيوانات الأليفة والتي تساعدك كثيرًا في هذه المهمة.

3- مكنسة كهربائية:

إذا كُنت تمتلك شفاط كهربائي "مكنسة كهربائية"، فإذا كان الشفاط الكهربائي الخاص بك يمتلك قوة الشفط من الأثاث وبه منشفة ببروز يمكنك حينها شفط الغبار والشعر بطريقة سهلة.

4- السولوتيب:

هي طريقة مؤقتة لتنظيف البيت من الوبر وهي عن طريق اللاصق "السولوتيب" الشفاف التي يمكنك وضعها على الملابس أو الأثاث.