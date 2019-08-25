معاطف شتوية موضة خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أغسطس 2019 08:33 مساءً - كشفت دور الأزياء العالمية عن مجموعة مميزة من المعاطف الشتوية لموسم خريف وشتاء 2019 – 2020. وتميزت من بينها المعاطف الفرو لموسم خريف 2019 . لا فخامة تفوق فخامة المعطف الفرو، وها هى دور الأزياء العالمية تتسابق مجددًا على تضمينه ضمن مجموعاتها من الأزياء الجاهزة خريف وشتاء 2019 – 2020.



"الخليج 365" رصدت لكِ أحدث الموديلات لتتعرفي من خلالها على آخر صيحات موضة الموسم الشتوي القادم.

Longchamp





- أحتلت المعاطف الفرو الأرجوانية جانب كبير من عروض أسبوع الموضة بنيويورك، فتألقت بها عارضات ماركات كثيرة مثل كريستيان سيريانو Christian Siriano وتوم فورد Tom Ford وهى صيحة ستلقى رواجًا كبيرًا الشتاء القادم لكونها تناسب مختلف ألوان البشرة.



- تبقى موضة المعاطف الشتوية المطبعة بنقوشات جلد الحيوانات من أبرز صيحات الشتاء القادم بعد أن أدرجتها عدد من الماركات بموديلات مبتكرة وأنيقة، أجمل التصاميم رأيناها لدى كيت سبيد Kate Spade، نيكول ميلر Nicole Miller و مريم ناصر زاده Maryam Nassir Zadeh.

- خصت أسماء كبيرة مثل رالف لورين Ralph Lauren وكاميلا آند مارك Camilla and Marc زبوناتهم الجريئات بتشكيلة من المعاطف البراقة المصممة من الجلد أو البلاستيك، وتميزت بصيحة الياقات العريضة لذا نرشحها لصاحبات الأكتاف الكنزة.



المعاطف الفرو

Christian Siriano



- لا شك أن المعاطف الفرو تعتبر من القطع التي تكسب أي امرأة قوام أكثر ضخامة، لذا عادة ما نرشحها للنحيفات وطويلات القامة، وعلى مدرجات عروض خريف 2019 صادفنا موديلات تناسبهن مثل تلك الموقعة من ماركة Claudia Li والمعطف القصير من كريستيان سيريانو Christian Siriano



- أبتكرت عدد من الماركات مثل جي ميندل J. Mendel وتوم فورد باقة من المعاطف الفرو المصممة بياقات عريضة، وننصحك بإعتماده فقط في حال كانت أكتافك كنزه أما الممتلئات خاصة حول القسم العلوي من قوامهن عليهن تجنبها تمامًا.



- قدمت بعض الماركات معاطف وسترات بطول متوسط يعلو الركبة مثل التصاميم الموقعة من Longchamp وإيلي تهاري Elie Tahari، أستعيني بواحد منها اذا كنتِ قصيرة القامة.



- شهدت مدرجات العروض هذا العام تشكيلة من المعاطف الماكسي، تصميم رائع يناسب السهرات الهامة، أعتمديه على غرار عارضة كريستيان سيريانو Christian Siriano مع فستان قصير اذا كنتِ قصيرة القامة.

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