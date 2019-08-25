إطلالات كاجوال على طريقة ناصيف زيتون

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أغسطس 2019 08:33 مساءً - على الرغم من أنّ العديد من الشباب والشابات الذين حصدوا المراتب الأولى في برامج الهواة، فشلوا في بداية الطريق وابتعدوا عن الأضواء، إلا أنّ النجم السوري ناصيف زيتون الذي حصل على لقب ستار أكاديمي 7، حقق نجاحًا باهرًا حجز له مقعدًا مميزًا في الصف الأول للنجوم العرب.

ولم يعتمد النجم الموهوب على جمال صوته فقط، بل إنّ عشقه للموضة وكل ما هو عصري، جعل منه أيقونة كاملة .



اطلالات ناصيف زيتون



وبالحديث عن اطلالات ناصيف زيتون فهو يبتعد عن التكلف ويفضل الأسلوب البسيط، حيث إنه دائمًا ما يظهر باطلالات شبابية عصرية تتلاءم مع عمره وشخصيته المرحة، فهو يفضل الأسلوب الكاجوال في اطلالاته، ويعتمد الجينز المتعدّد الألوان، مثل الجينز الأزرق والأسود والرمادي، ويرتدي التيشرتات الخفيفة القطنية.

وفي المناسبات يركز ناصيف على البدلة الرسمية ذات القصة الضيقة، أو البدلات العصرية بقصات جريئة، أو يختار الجينز مع جيليه وربطة عنق.

وفي ما يتعلق بالأحذية غالبًا ما يختار الحذاء الرياضي العصري، كما يزين اطلالاته عادة باكسسوارات تتنوع بين أساور جلدية وخواتم فضية.

شاهدوا بعض اطلالات النجم الشاب ناصيف زيتون التي اخترناها لكم واستوحوا منها اطلالاتكم.



البدلات الكاجوال في اطلالات ناصيف زيتون

ناصيف زيتون ببدلة عصرية



على الرغم من حبه للبساطة والاطلالات العملية، إلا أنّ لمسة ناصيف زيتون الخاصة على اطلالاته تجعمل منه حالة خاصة دائمًا، فعلى الرغم من أنه يختار أحيانًا البدلات الرسمية في اطلالاته، إلا أنّ تعديل بسيط على أيّ بدلة يحول الاطلالة إلى كاجوال ومميزة.

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الألوان الجريئة في اطلالات ناصيف زيتون

ناصيف زيتون بإطلالة كاجوال



تعكس الألوان في اطلالات النجم ناصيف زيتون الحيوية والشباب، وعلى ذلك فهو لا يخشى أبدًا بالتألق بأجرأ الألوان وأكثرها رواجًا.



الدنيم في اطلالات ناصيف زيتون

الدنيم في إطلالات ناصيف زيتون



يعتمد النجم ناصيف زيتون الجينز في الكثير من اطلالاته، كما أنه يعتمد عليه بألوانه المتعدّدة مثل الجينز الأزرق والأسود والرمادي



الاكسسوارات في اطلالات ناصيف زيتون

ناصيف زيتون يجمع بين البدلة والكجوال



يفضل دائمًا النجم ناصيف زيتون، أن يضفي على اطلالاته رونقا عصريًّا خاصًّا بإضافة بعض الاكسسوارات كالقبعة والأساور الجلدية والخواتم فضية.