بينها الخل الأبيض.. مواد طبيعية تغنيك عن سموم منتجات التنظيف

تحتوى بعض منتجات التنظيف على مكونات عالية السمية تمثل خطرًا على الصحة، وتسبب العديد من الأمراض، مثل انسداد رئوي مزمن، صداع، دوخة، سعال، وقيء.
وللحماية من أضرار المنظفات هناك بعض المواد يجب الحذر في أثناء استخدامها، كما قدمها موقع health line.
مواد التبييض
استخدام مواد التبيض يؤدي إلى تهيّج الجهاز التنفسي، وخلط هذه المواد بالخل قد يكون قاتلا، لذلك يجب الابتعاد عن استخدام مواد التبيض وخلطها بمواد أخرى.
ومن المنظفات الأخرى الضارة بالصحة: "الفورمالديهايد، الكلوروفورم، الأمونيا، الكلور، الديثانولامين، والتريتانولامين".
مواد طبيعية لتنظيف المنزل للحماية من سموم المنظفات
يمكن استخدام بعض المواد الطبيعية لتنظيف المنزل، مثل الخل الأبيض لمعالجة العفن والشحوم، وعصير الليمون لإزالة البقع وتنظيف الزجاج، وزيت الزيتون لتلميع الأثاث، وخلط الخل مع صودا الخبز لتنظيف المراحيض بكفاءة، كما يمكن استخدام صودا الخبز لتنظيف فرشاة الأسنان بكفاءة، وإزالة الروائح الكريهة من الغسيل.
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