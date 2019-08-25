طريقة صناعة كريم الأساس في المنزل

يعد كريم الأساس، أو الفاونديشن، واحدا من أهم مستحضرات التجميل، التي تقتنيها الفتيات، فهو المادة الأساسية، التي تضعنها على بشرتهن، لتوحيد لونها، قبل وضع المكياج.

ومع ارتفاع أسعار كريم الأساس بطريقة كبيرة، يقدم "هُن" طريقة صناعته في المنزل، بمكونات طبيعية، وفقًا لما ذكره موقع boldsky.

المكونات

1/4 كوب دقيق نشا.

1/4 كوب بودرة كاكاو.

1/4 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

ملعقة كبيرة من طين البنتونيت (الذي يتكون من الرماد البركاني، وله العديد من الفوائد الغنية للبشرة).

نقاط من فيتامين هـ.

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نقاط من زيت اللافندر.

طريقة التحضير

في قالب عميق، اخلطي دقيق النشا، مع بودرة الكاكاو، والزنجبيل، والقرفة، وطين البنتونيت، وفيتامين هـ، وزيت اللافندر، حتى تحصلي على قوام كريمي ثابت.

ضعي الكريم على اليد، للتأكد من درجته، وملائمتها مع درجة بشرتك، ويمكنك التحكم في كمية الكاكاو، لكي تتحكمي في درجة الكريم.

احفظي الكريم في علبة، وضعيه بالثلاجة، لحين الاستخدام.