حقائب يد لقصيرات القامة موضة خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أغسطس 2019 07:35 مساءً - زيّنت حقائب اليد لموسم خريف 2019 عروض الازياء الجاهزة التابعة لدور ازياء عالمية.وتميزت بموديلات منوعة تناسب قصيرات القامة . تشعر الكثيرات بالحيرة عند اختيار حقيبة يدها. إلا أن هناك العديد من القواعد التي يجب أن تضعيها أمام عينيك عند شراء شنطتك ، لذلك أخترنا لكِ مجموعة من القطع التي لن تستغني عنها هذا الخريف.

Tory Burch



- حظيت حقائب الـ Tote الصغيرة بحضور لافت على مدرجات العروض هذا الموسم، فقدمتها ماركات مثل Cushnie، توري بورش Tory Burch وتيبي Tibi بتصاميم كلاسيكية أنيقة تصلح لإطلالات المكتب.



- قدمت ماركة كيت سبيد Kate Spade تشكيلة مميزة من حقائب الكتف الصغيرة Shoulder bags وزودتها بأحزمة يمكن التحكم بطولها، أعتمديها بطول متوسط يأتي أسفل الخصر مباشرة حتى لا تطغى على شكل قامتك.

Kate Spade





- مجددًا سجلت حقائب الخصر Belt bags حضور مميز، أعتمديها على طريقة عارضات ماركة إيلي تهاري Elie Tahari بلون مطابق للون أزيائك حتى لا تقسمي شكل قامتك وتبدين أقصر.



- كانت حقيبة الكلاتش مستطيلة الشكل نجمة أكثر من عرض، أختاريها من وحي موديل كيارا بوني Chiara Boni بحجم متوسط لتلائم قامتك القصيرة.



Chiara Boni



- يبدو أن صيحة الحقيبة الدلو Bucket Bags لم تنتهي بعد حيث أكتظت منصات العروض بتصاميم شديدة التميز، ومن جانبنا جلبنا لكِ عدد من الموديلات الصغيرة من مجموعات كيارا بوني Chiara Boni و Cushnie التي تناسب طولك.

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