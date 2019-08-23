"تناول البطيخ والسلطة الخضراء".. نصائح للحفاظ على البشرة في الصيف

نصح الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، المواطنين بتناول 3 لترات من المياه على مدار ساعات اليوم، خلال أشهر السنة للحفاظ على البشرة والشعر والأظافر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم، أنه يجب تناول طبق السلطة الخضراء، به الخيار والطماطم والجزر والفلفل، مشيرًا إلى أن هذه الخضراوات تحتوي على كل العناصر والمعادن ومضادات الأكسدة.

ونصح الناظر، المواطنين أيضًا بتناول بعض الفواكه خلال أشهر فصل الصيف، مثل البطيخ، وأشار إلى ضرورة عدم الاستحمام بالمياه الساخنة لأنها توسع الشرايين ما يؤدي إلى زيادة كمية الدم المتدفقة إلى الجلد، ومن ثم زيادة درجة حرارة الجسم.