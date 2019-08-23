12 معلومة عن غابات الأمازون.. حيوانات نادرة ومياه نقية ونباتات لعلاج السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

تتسع رقعة الحرائق الضخمة التي شبّت منذ تسعة أيام في غابات الأمازون في البرازيل، بشكل كبير حتى غطت أعمدة الدخان ساو بولو أكبر مدن البرازيل.

واستمرار الحرائق الضخمة في غابات الأمازون أو "رئة العالم" كما يُطلق عليها، وصل إلى رصد الأقمار الصناعية بالفضاء لأعمدة الدخان المتصاعدة، لتلحق الضرر بأكثر من نصفها وتتسبب في كارثة بيئية عالمية ندد الجميع بخطورتها، ومن بينهم المشاهير على مستوى العالم، منهم المطربة الأمريكية مادونا، ولاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفنان الأمريكي العالمي ليوناردو دي كابريو.

وفي 12 نقطة يلخص "الخليج 365"، أهم المعلومات عن غابات الأمازون وأهميتها:

1- تعتبر غابات الأمازون من أكثر الغابات التي تمزج بين الحياة البرية والمائية والحيوانية على مساحات كبيرة ومتفرقة دون الشعور بخلل بيئي.

2- تعتبر من أكثر الغابات استقرارا في المناخ، حيث لا تتعد درجة حرارة الجو 27 درجة، ورغم ذلك تتميز بسقوط الأمطار طوال العالم، وذلك للتوازن البيئي والحياة البرية لأشجار.

3- تسمى "رئة العالم" لأنها تنتج حوالي 20% من الأكسجين الذي يتنفسه سكان الأرض، بحسب المركز الوطني لأبحاث الفضاء البرازيلي

4- تضم أكبر عدد من الأنواع في الأشجار بحوالي 750 نوعًا، والزهور التي لم لا تراها من قبل.

5- مصدر مهم من مصادر المياه العالمية النقية للعالم، حيث إنها تمتلك أكثر من 5 أنهار تربطها بعدد من الدول المجاورة، ومن أشهرهم نهر الأمازون.

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6- يوجد في الأنهار المتواجدة في غابات الأمازون أكثر من 3000 صنف من أنواع السمك المختلفة والمتنوعة.

7- يوجد فيها أكثر من 2 مليون و500 ألف نوعٍ من الحشرات، منها الضار ومنها الخطير.

8- تمتلك غابات الأمازون العديد من الحيوانات الغامضة والمخيفة وكثير من الحيوانات غير معروفة ويعتبر من الحيوانات النادرة، غير المعروف أصلها.

9- يوجد فيها طيور لحمايتها، ومن ضمن هذه الطيور طائر يسمى طائر الطوقان الذي يعتبر الطائر الأعلى صوتًا من بين طيور وحيوانات الغابة جميعها، حيث يمكن سماع صوته عن بعد حوالي عدة كيلومترات، وذلك لإشارة بشيء قد هاجم الغابة ويعرف باقي المخلوقات بها.

10- تضم أنواعًا خطرة جدا من العناكب السامة والأفاعي، حيث إنها تعتبر الموطن الأصلي لأخطر أنواع الثعابين في العالم مثل ثعبان الأناكوندا العملاق الذي ظهر له تخيلات في الأفلام الأمريكية.

11- يوجد فيها نوع من الخفافيش الماصة للدم، وضفادع من النوع السام جدًا.

12- فيها أكثر من أربعين ألف نوع من النباتات، والتي تعتبر من أهم المواد الخام التي تُستخدم في علاج السرطان.

كان المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء ذكر أنه تم تسجيل أكثر من 72 ألف حريق هذا العام بغابات الأمازون، بمعدل يرتفع بنسبة 83% عن عام 2018، وهو الأعلى منذ عام 2013.