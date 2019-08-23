ألوان صبغات شعر لموضة خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أغسطس 2019 07:37 مساءً - ليست الملابس والاحذية والاكسسوارات هي المحور الوحيد للموضة فحسب، فألوان صبغات الشعر تعتبر من بين العناصر الاساسية التي تجمّل اطلالة المرأة وتجدّدها. ألوان صبغات الشعر تطلّ في كل موسم لتبعد الملل عن مظهر المرأة وتضفي عليها مزيدا من الانوثة.



كما في كل موسم تأتينا الشركات المتخصّصة بألوان صبغات، منها ما هو تعديل لألوان رأيناها في مواسم سابقة ومنها ما هو جديد كلياً.



فما رأيك بالتعرف معنا الى أبرز ألوان صبغات الشعر التي من المتوقع ان تحقق نجاحا هائلا في خريف 2019؟



البني الذهبي:

البني الذهبي

يلائم هذا اللون صحبات البشرة السمراء على تدرجاتها المختلفة من الزيتونية الى القمحية. اختارت المتخصصة بألوان صبغات الشعر نيكي لي، اللون الذهبي لتزيين خصلات شعر النجمة السمراء ليا ميشيل. اللافت في تقنية البالياج المطبّقة هنا، هو الحفاظ على الجذور الداكنة وبدء عملية تلوين الخصلات بعد 5 الى 6 سنتيمترات من نمو الشعر نزولا نحو الاطراف.



البني العسلي:

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البني العسلي

إذا كنت صاحبة شعر خال من الشعر الابيض، فأنت لا تحتاجين الى صبغ شعرك كل 3 الى 4 أسابيع. لذلك اختاري هذا اللون الرائع الذي يعتمد على صبغ الشعر على نحو يجعله يتمتع بمزيج لوني متناغم هو البني العسلي.



اشقر السيترين:

اشقر السيترين

السيترين هو حجر كريم يتميّز بلونه الاصفر النابض. يتحول حاليا أصفر السيترين موضة. لذلك إذا كنت من محبات الشعر الاشقر ننصحك بالاطلاع على هذا اللون، مع الحفاظ على جذور داكنة بعض الشيء.



بني الكاراميل المحمرّ:

بني الكاراميل المحمرّ

لصاحبات البشرة السمراء، ينصح بتجربة هذا اللون الذي يبرز جمال البشرة السمراء، بشكل يتناسب مع ألوان الخريف والشتاء وما يحملانه من أجواء. المهم ابقاء الجذور على لونها الطبيعي الداكن، وصبغ الشعر في المناطق المحيطة بالوجه والاطراف، من اجل الحصول على لون طبيعي متموّج.

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