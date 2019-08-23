بعد سنوات عجاف.. فريق كرة قدم نسائي لأول مرة في السودان

بين تدريبات للإحماء وأخرى لتعليم مهارات اللعبة، انطلق أمس، لأول مرة في السودان فريق كرة قدم نسائي والذي من المقرر له المشاركة سواء كانت المحلية أو الاقليمية الشهر المقبل تمهيدًا للمشاركات الدولية.

وقالت ميرفت حسين، مسؤولة في الاتحاد السوداني لكرة القدم لوكالة "فرانس برس"، إن دوري كرة القدم للسيدات سينطلق في السودان مطلع الشهر المقبل، وسيتضمن مشاركة 18 ناديا في ثلاث مناطق مختلفة، منوهة بأن العمل جارٍ على تكوين منتخب وطني نسوي لتمثيل السودان في المحافل الدولية أيضا.

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من جهتها اعتبرت اللاعبة ريان إبراهيم رجب خلال معسكر التدريب مع ناديها التحدي، بأن اطلاق دوري للسيدات كان مستبعدا تماما قبل وعبرت عن ذلك قائلة: "في الماضي، كان من الصعب على المرأة ممارسة كرة القدم، كانت هناك تعقيدات عدة تحول دون مشاركتها.. أما الآن، فان الجميع يتطلع لحقيقة جديدة ويملك طموحات جديدة".

وبين مؤيد ومعارض استقبل الجميع قرار مشاركة النساء لأول مرة في لعبة كرة القدم، فقال صالح الفيل عبر تويتر :"اها بدينا في الغلط من هسي ربنا يستر"، بينما جاء بعض الأصوات المؤيدة للقرار والتي رأته بداية للتغير، فكتب مصطفي أحمد :"قول بسم الله بداية خير من برهان أسأل الله أن يصلح بالك لإدارة البلاد إلى الأمام لنبني سودان جديد".

يذكر أن الاعلان عن إطلاق دوري السيدات جاء ليتزامن مع حلف اليمين للمجلس السيادي الذي يضم في عضويته مدنيين وعسكريين، واللافت في المجلس الجديد أنه يضم في عضويته 11 فردا بينهم سيدتان من المدنيين.