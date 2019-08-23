على أنغام يوم تلات.. لقاء الخميسي تستعيد ذكريات "الزوجة الرابعة": أنا أم روح حلوة

عقب أيام من إصدار أغنية "يوم تلات" للفنان عمرو دياب، نشرت الفنانة لقاء الخميسي، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، يتضمن مشاهد تجمعها بالفنان يوسف شعبان والممثلتين علا غانم وهبة مجدي، من مسلسل "الزوجة الرابعة"، وفي الخلفية كلمات من أغنية "الهضبة" الجديدة.

وبدأ مقطع الفيديو، الذي لا يتجاوز الـ30 ثانية، بـ"يوم تلات تلات بنات نادهوني.. ع البساط بصات يا ناس عجبوني.. قعدة وانبساط غدا وعزموني.. فتفتوا الفتافيت وفتنوني"، بالتزامن مع عرضر مشهد مجمع للثلاث فنانات خلال توجههن نحو مصطفى، ثم ظهرت "علا" في بداية "كوبلية": "شكلها مؤامرة.. أعشق السمرا"، وبعدها تركزت عدسات الكاميرا على "هبة" خلال جملة: "ولا أعشق البيضا.. أم الخدود حمرا"، وتلها ظهور "لقاء" أثناء رقصها مع بطل المسلسل على نغمات: "الحياه حلوة ويا أم روح حلوة.. كلهم حلوين جننوني".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء مع المنشور، بما يتجاوز الـ120 ألف مشاهدة، ومئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "فعلا أنتي أحسن واحدة تجسد أم روح حلوة"، و"بس أنتي مش أم روح حلوه بس.. ده أنتي قمر ١٤"، و"أنا بعشق دورك فى المسلسل ده".

وجاءت كلمات الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أسامة الهندي: "يوم تلات تلات بنات ندهوني، عالبُساط بَسط ياناس عجبوني قاعدة وإنبساط غداء وعزموني، فتفتوا الفتافيت وفَتنوني.. شكلها مؤامرة أعشق السمراء ولا أعشق البيضاء أُم الخدود حمراء الحياة حلوة ويا أُم روح حلوة كلهم حلوين جننوني.. كل ما أجي أقوم أقول خليني منتهى الجمال جُمال على عيني أمشي من المكان ده إيه يمشيني لمة الحلوين بتغريني.. شعرهم حرير يطير قدامي صعب أشوف ده غير غير في أحلامي، سحرهم خطير يوصف إيه كلامي يوم تلات وبكل أيامي.. كل عود وعود أحلى من التاني، قلبي لم يعود ليا من تاني، كان في إيدي عود قولت بيه أغاني والصباح رباح ياللي عاجباني.. كلمة كلمتين الليل قوام ليّل عيشنا يوم جميل أحلى ما أتخيل، واحدة واحدة عليا بتميل لو هعيش عمري هنا قليل".