أحمد صلاح حسني: "الستات عندنا حمالين قسية وبيستحملوا كتير جدا"

أثنى الفنان أحمد صلاح حسني، على المصريات، قائلًا: "الستات عندنا حمالين قسية وبيستحملوا كتير جدا".

وأضاف حسني، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن السيدة المصرية تتحمل كثيرًا، "الست المصرية حمالة قسية لأن الراجل بييجي عليها وبتشيل كتير".

ودلل على كلامه بانفعال أي شخص حينما يتلقى سباب باسم والدته، "أي واحد بيقول للتاني أمك بيكون هياكلوا لأنه بيشوف هي تعبت قد إيه!، واستحملت قد إيه عشان أولادها يطلعوا حلوين ومتعلمين ونجوم".

وتابع: "الواحد لما يفتكر أمه عملت له إيه يبقى طاير ومش شايف أي حد في الدنيا زي أمه، والأم دي هي الزوجة والبنت والطفلة".