ما سر الشرائط الملونة التي يضعها الرياضيون على أجسامهم

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

كثيرا ما نشاهد الرياضين يضعون شرائط لاصقة ذات ألوان زاهية تُعرف باسم " شرائط كنيزيو" “Kinesio Tapes”. فما مزاياها؟

للإجابة عن هذا السؤال أوضح أخصائي العلاج الطبيعي الألماني فولفجانج شيلينجس أن شرائط كنيزيو هي لاصقات طبية تساعد في علاج بعض المتاعب والإصابات مثل متاعب الظهر والالتواءات.

ويمكن وضع شرائط كنيزيو اللاصقة بالجهاز العضلي الحركي بالكامل لتعزيز عملية علاج بعض الإصابات والآلام؛ حيث إنها تعمل بالاشتراك مع الحركة على تنشيط الدورة الدموية عن طريق الاحتكاك الميكانيكي.

وأضاف شيلينجس أنه لا يجوز استخدام شرائط كنيزيو في حال المعاناة من حساسية تجاه المادة اللاصقة أو في حال وجود جروح مفتوحة أو حروق شمسية أو في حال المعاناة من أمراض جلدية مثل الأكزيما.

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كما أن شرائط كنيزيو لا تلائم إلى حد كبير إصابات الرباط الخارجية، على الأقل في الأسابيع الأولى، التي لا يجوز فيها ممارسة الرياضة.

وللحصول على أفضل نتائج، يجب لصق الشريط بشكل صحيح؛ حيث يجب أن يكون الشريط مشدودا وخاليا من الطيّات ليلتصق بالجلد بشكل جيد. ولهذا الغرض يجب أن يكون الجلد جافا تماما؛ لذا لا يجوز وضع كريمات على الجلد قبل لصق الشريط، كما ينبغي أيضا إزالة الشعر الكثيف.

ومن المهم أن يتبع الشريط مسار العضلة، ويفضل بوجه عام أن تتم المرة الأولى تحت إشراف أخصائي العلاج الطبيعي أو الطبيب المعالج لتوضيح عملية اللصق الصحيحة.

وأضاف شيلينجس أنه لا يجوز استخدام شرائط كنيزيو في حال المعاناة من حساسية تجاه المادة اللاصقة أو في حال وجود جروح مفتوحة أو حروق شمسية أو في حال المعاناة من أمراض جلدية مثل الأكزيما.

كما أن شرائط كنيزيو لا تلائم إلى حد كبير إصابات الرباط الخارجية، على الأقل في الأسابيع الأولى، التي لا يجوز فيها ممارسة الرياضة