طريقة عمل سلطة الكوسة بالجبنة الفيتا

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سلطة الكوسة بالجبنة الفيتا من الأطعمة غير الشائعة، التي يفضلها كثيرين، خاصة الذين يتبعون نظام غذائي لإنقاص الوزن، باحثين عن طريقة سهلة لإعداده.
وفيما يلي خطوات تحضير سلطة الكوسة بالجبنة الفيتا، على طريقة الشيف الشربيني، مقدم برنامج في "سي بي سي سفرة":
المقادير
جبنة فيتا
كوسة
خل
فلفل ألوان
نعناع
بقدونس
ملح
زعتر
فلفل أسود
زيت زيتون
ثوم
زبادي
طريقة تحضير
- تقطيع الكوسة إلى مكعبات، وتحميرها فى طاسة تحتوي على زيت غزير.
- تصفية الكوسة من الزيت، ثم وضعها في وعاء مع إضافة البقدونس والفلفل الألوان.
- إضافة خل وملح وفلفل وزبادي والنعناع والزعتر وزيت زيتون والثوم.
- تقطيع الجبنة الفيتا على السلطة.
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