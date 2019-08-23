الامارات | «أجمل حديقة» في أبوظبي تستقبل المشاركات حتى 31 أكتوبر

شكرا لقرائتكم خبر عن «أجمل حديقة» في أبوظبي تستقبل المشاركات حتى 31 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدّدت بلدية مدينة أبوظبي مهلة استقبال طلبات الاشتراك في مسابقة أجمل حديقة في دورتها الحالية، التي تنظم تحت شعار «حديقتي مدينتي»، وذلك حتى 31 أكتوبر المقبل.

وأوضحت أن التمديد جاء لإعطاء الفرصة إلى أكبر عدد من الراغبين في المشاركة بالمسابقة، ولتوسيع خارطة المساهمين في هذه المبادرة البيئية والحضارية والجمالية.

وأشارت البلدية إلى أن استقبال طلبات المشاركة في المسابقة يتم عبر منصة الخدمات الذكية Smart Hub، إذ سيتم فرز طلبات المشاركين والاعتذار من المشاركين غير المستوّفين للمتطلبات خلال شهر نوفمبر المقبل.

Advertisements

وستنفذ اللجنة الفنية للمسابقة زيارات إلى حدائق المشاركين لتقييمها خلال شهر ديسمبر المقبل. ونوّهت البلدية إلى أنها سترسل رسائل نصية إلى المشاركين لإبلاغهم بموعد زيارة اللجنة الفنية لتقييم حدائقهم.

وتتضمن مسابقة أجمل حديقة العديد من الجوائز القيمة والموزعة على فئة المنازل - الحديقة الداخلية، وفئة المنازل - حديقة خارجية، وسينال الفائز بالمركز الأول جائزة مقدارها 80 ألف درهم، والثاني 50 ألفاً، والثالث 30 ألفاً، والرابع 20 ألفاً، والخامس 10 آلاف.

أما فئة المدارس - الحديقة المدرسية، فيحصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف درهم، والثاني 20 ألفاً، والثالث 13 ألفاً، والرابع 11 ألفاً، والخامس 10 آلاف.

وفي فئة المدارس - المجسم، سيحصل الفائز بالمركز الأول 13 ألف درهم، والثاني 10 آلاف، والثالث 7000، والرابع 6000، والخامس 5000.