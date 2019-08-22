بينهن ليندسي لوهان.. نجمات دافعن عن "البوركيني" قبل السماح به في مصر

قرار جديد يدخل في سياق إنصاف المرأة، أعلنته غرفة الفنادق، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، في بيان لها، بعدم منع السيدات اللاتي ترتدين المايوه الطويل "المايوه الشرعي" من نزول حمام السباحة، حال كونه من خامات ملائمة لحمامات السباحة، على أن يوزع القرار على جميع الفنادق، خاصة الكائنة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، ومنطقتي العين السخنة ورأس سدر، وسط ترحيب العديد من السيدات.

وسبق ذلك القرار، دعم العديد من الفنانات والإعلاميات وعارضات الأزياء، لـ"البوركيني"، أو ما يعرف بـ"المايوه الشرعي"، والظهور والترويج له، كما استوحت العديد من الفتيات تصميمات "البوركيني" منهن.

"هن" رصد أبرز المشاهير اللاتي ظهرن بـ"المايوه الشرعي"، كالتالي:

دعاء فاروق

ظهرت الإعلامية دعاء فاروق، وهي ترتدي ما يسمى بـ"المايوه الشرعي"، خلال تقديمها حلقة، عن أهمية السباحة، وذلك في برنامجها "حياتنا"، ما تسبب لها في العديد من الانتقادات، التي دفعتها للدفاع عن تلك الملابس، خلال استضافتها في برنامج "مع دودي" المُذاع على فضائية "النهار".

وقالت الإعلامية، إن ما تفعله في حياتها العادية، هو ما تظهر به أيضًا على الشاشة، مشددة على أنه ليس لديها ما تخجل منه، مضيفة أن السيدات دائما تتعاملن مع حمام السباحة أنه لأبنائها وزوجها فقط، وليس لها، رغم أن الحجاب لا يعد عائقا، فكل شخص حر فيما يرتدي.

حليمة عدن

وتصدرت حليمة عدن غلاف مجلة "سبورتس إيلوستريتد" في مايو الماضي، وهي من المجلات التي يمثل الرجال أغلب قرائها، مرتدية "بوركيني" أزرق لامع، و"تربون" فيما كانت مثيلاتها ترتدين "البكيني".

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وتعد حليمة عدن، أول مسلمة محجبة تظهر على غلاف تلك المجلة، مؤكدة أن الحجاب لا يشكل أي عائق في تاريخ النجاح، وقالت: "يمكننا الآن أن نرى سياسيات ونساء أعمال وصحفيات وغيرهن من النساء الناجحات اللواتي يرتدين الحجاب أمام الملأ دون أدنى مشكلة"، وفقا لحوار لها مع "بي بي سي".

ليندسي لوهان

في 2017، أطلت النجمة الأمريكية ليندسي لوهان بـ"بوركيني" يجمع بين الأسود والأحمر، ومزين بنقوش بيضاء، بالإضافة إلى غطاء رأس قاتم اللون، خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية على أحد شواطئ تايلاند، حسبما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ويأتي ظهور الفنانة الأمريكية بتلك الأزياء، عقب ظهورها بالحجاب عدة مرات، وإعلانها في وقت سابق، أنها تدرس القرآن الكريم وتعاليمه، كما أعلنت في تعليقاتها على الكثير من الصور التي تنشرها على "إنستجرام" حبها لغطاء الرأس على الطريقة الإسلامية، إلا أنها نفت اعتناقها الدين الإسلامي، في العديد من التصريحات الصحفية.