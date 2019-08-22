فيديو.. الشرطة الروسية تنقذ رضيعة حاول والدها إلقائها من النافذة

تمكنت الشرطة الروسية من إنقاذ رضيعة تبلغ من العمر 5 أشهر، من يد والدها المخمور، الذي كان يمسكها من رجلها مهددًا بإلقائها من النافذة.

وقع الحادث في مدينة "سارانسك" على بعد 500 كم تقريبًا من شرق موسكو، حيث أبلغ عنه أحد السكان المحليين، الذي شاهد الأب وهو يصرخ مهددًا بإلقاء طفلته من شرفة شقته التي تقع في الطابق الثالث.

وبحسب موقع "Russia Today"، تمكن شرطي روسي بطريقة بطولية من إنقاذ الطفلة، عن طريق السيطرة على الموقف من خلال الدخول إلى الأب من نافذة الشقة المجاورة، وإلهاءه المخمور حتى استطاع السيطرة عليه كما شوهد في الفيديو الذي نشرته الشرطة.

وتبين خلال التحقيقات، أن الرجل يبلغ من العمر 38 عامًا وله سجل إجرامي وكان اعتدى في نفس اليوم على والدة الطفلة وطردها من الشقة، ولحسن حظ الطفلة تدخلت الشرطة في الوقت المناسب لتنقذها.