القبض علي بريطانية ألقت القمامة في "كيس أسود"

ألقت الشرطة البريطانية القبض على سيدة بريطانية، واتهمتها بوضع القمامة في أكياس سوداء بدل الأكياس البرتقالية وهو اللون المخالف للقانون بحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" .
قبضت السلطات علي "ليندسي ويب" البالغة من الـ34 عامًا، وهي تلقي نفايات منزلية بأكياس سوداء، وتم استدعاؤها لمحكمة الصلح في سوفولك من المجلس المحلي، وتم إصدار أمر بالقبض علي ليندسي ووضعها في السجن لعدم ظهورها أمام المحكمة في الوقت المحدد.
وفي النهاية أطلقت المحكمة سراحها، وأمر القاضي بدفع غرامة مبلغ 71 دولارًا لصالح المجلس المحلي لمدينة إيبسويتش.
وبعد إطلاق سراحها قالت ويب: "كل ما فعلته أنني استخدمت أكياس سوداء بدل الأكياس البرتقالية، وفوجئت بالشرطة وهي تقبض علي أمام أطفالي".
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