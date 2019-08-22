فيديو.. ابن غنوة ينهار باكيا عند تسليمه لجدته.. ووالده: عمري ما هحترمكم يا ظالمين

نشر أمير عبد الباقي، زوج الفنانة الراحلة غنوة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو عن لحظة استلام والدة زوجته حفيدها ياسين، الذي كان يعيش بصحبته.

وظهر في مقطع الفيديو، بكاء الطفل ياسين رافضًا الذهاب مع جدته بينما ظهرت الجدة وهي تضحك محتضنة حفيدها، وعلق "أمير": "يكفيني شرفًا وفخرًا إن ابني كارهكم وبيبكي بالدموع ومغلوب على أمره في البعد عن أبوه وفقدان أمه".

وتابع "أمير" في منشوره: "أحترم القانون واحترم حكم المحكمة.. لكن عمري ما هحترمكم يا ظالمين يا مستغلين يا أصحاب القلوب القاسية (لكم الحكم يا أصحاب القلوب الرحيمة) وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين"، واختتم منشوره بوضع وسم "تنفيذ حكم تسليم ياسين.. ابني ياسين أمير".

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وتابع "أمير" في وضع صور الطفل ياسين برفقة جدته، معلقًا: "حسبنا الله ونعم الوكيل" "هتدفعي تمن كسرة قلب ابني دنيا وآخرة بإذن الله".

وكانت الفنانة الراحلة غنوة توفت في شهر أكتوبر من العام الماضي، إثر تعرضها لحادث تصادم بسيارتها، أدى إلى وفاتها في المستشفى الجوي بالتجمع الخامس.

ويذكر أن الطفل ياسين، شارك في بطولة مسلسل "زي الشمس"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، مع ‏دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وسوسن بدر وأحمد داود وأحمد مالك وجمال سليمان وعمر ‏السعيد ومريم الخشت وليلى عز العرب، من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف مريم نعوم.‏