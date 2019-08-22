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أعراض الكيس الدهني على الرحم

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عادة لا يصاحب التكيس الدهني على الرحم أي أعراض وإن صاحبه أعراض فهي تتشابه مع أعراض الحمل، لذلك يقدم لكِ موقع "هن" الأعراض المصاحبة للكيس الدهني على الرحم.

الأعراض

الشعور بالانتفاخ وغازات بالبطن

ثقل في البطن

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الشعور بألم في الحوض

الشعور بألم أثناء الجماع

الإحساس بصعوبة في التبول

ألم مفاجئ نتيجة انفجار الكيس

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