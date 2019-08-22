طريقة عمل السمك بدبس الرمان

يعتبر السمك من أفضل الوجبات الخفيفة والمفضلة لدى الكثير لذلك يقدم لكِ موقع "هن" طريقة مميزة لعمل السمك باستخدام دبس الرمان. المقادير نصف كيلو من السمك الفيلية بصلة مقطعة مكعبات صغيرة ثوم مفروم ناعما القليل من الفلفل الأسود المطحون ملعقة صغيرة من الزنجبيل ملعقة صغيرة من القرفة رشة صغيرة من القرنفل رشة من الكمون ملعقة صغيرة من الروزماري Advertisements ملعقة صغيرة من الزعتر ملعقة صغيرة من السماق ملعقتان كبيرتان من دبس الرمان عصير ليمون طريقة التحضير - خلط التوابل جيدا ونضيف معها دبس الرمان وعصير الليمون ونمزجهم مع بعض جيدا. - نضيف إليهم الثوم المفروم ومكعبات البصل ونقلبهم - نقوم بتتبيل السمك بالخلطة ونضعه في الثلاجة لمده ساعتين - نضع كمية من زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة - نقوم بتشويح السمك على الوجهين ثم نضعه في صينية ونضع فوقعه باقي التتبيلة وندخله الفرن - نتركه في الفرن لمدة نصف ساعة ويقدم مع الأرز بالبصل

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