الامارات | 190 متطوعاً في معسكر «حصاد»

شكرا لقرائتكم خبر عن 190 متطوعاً في معسكر «حصاد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل فعاليات معسكر حصاد التطوعي في دورته الـ11، التي ينظمها مركز التطوع، التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، حتى 29 أغسطس الجاري. واستقبل المركز 190 من الكبار والصغار، كمتطوعين مشرفين على برامج المعسكر، على مستوى إمارة الشارقة.

واستهل المعسكر، الذي انطلق أخيراً، برامجه في الأسبوع الأول، بتنفيذ ثلاث فرص تطوعية عبر سلسلة من غرس القيم التي تحمل عناوين متنوعة، إذ خصص اليوم الأول بالترحيب والاستقبال وتعريف الأطفال بسلسلة البرامج البناءة لقيمة التطوع، وكذلك تقسيم الأطفال إلى مجموعات وقادة، ليتم طرح المهارات المطلوب اجتيازها خلال فترة المعسكر.

كما تضمن الأسبوع الأول ورشة لتنمية مهارة العمل الجماعي لتنفيذ الفرصة التطوعية «اروِ عطشك»، من خلال توزيع وجبات غذائية وعبوات مياه على الفئة العاملة أثناء وقت الظهيرة، كما نفذت ورشة تنمية مهارة المبادرة للفرصة التطوعية «عيادة»، التي تعنى بزيارة المرضى في المستشفيات وتقديم الهدايا لهم.