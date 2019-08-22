شكرا لقرائتكم خبر عن البوط العسكري.. نجم الخريف في أقدام النساء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة إيلي الألمانية المعنية بالموضة والجمال بأن البوط العسكري، يطل كنجم لموضة الأحذية النسائية في خريف/‏‏شتاء 2019/‏‏2020، ليمنح المرأة إطلالة قوية تعكس جرأتها، وتفرد أسلوبها. وأوضحت أن البوط العسكري يمتاز بطابع عملي وشخصية شرسة، يرسم ملامحها النعل الضخم والأربطة والسحّاب (السوستة) والأبازيم. ولتخفيف الطابع الذكوري القوي يمكن تنسيق البوط مع قطع مفعمة بالرقة والأنوثة، مثل فستان ذي قصّة انسيابية، أو تنورة تزدان بنقوش الكاروه أو خامات فاخرة وناعمة كالحرير والدانتيل والأورجانزا؛ إذ تخلق هذه التوليفات تبايناً مثيراً يخطف الأنظار. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | البوط العسكري.. نجم الخريف في أقدام النساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.