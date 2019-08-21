احترسي.. 573 امرأة مصابة بسرطان "نادر" بسبب عملية تجميل

تأكدت إصابة 573 امرأة حول العالم بسرطان نادر بسبب عملية زراعة الثدي، وقد ماتت منهم 33 حالة فيما تتجه 20 امرأة بريطانية منهن لاتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على تعويضات على ما حدث لهم، حسب بي بي سي.
لينزي برومفيلد، البالغة من العمر50 عاما، من إحدي السيدات التي أصبيت بالسرطان.
وفي عيادة خاصة، خضعت لينزي لعملية زراعة ثدي عام 2005، بعدما أنجبت طفلين وانتقلت من مقاس B إلى D فيما يتعلق بحمّالة الصدر وأجرت عملية لسحب السوائل من ثديها في مستشفى تابعة لخدمة الصحة العامة، وذلك شُخصّت بأنها مصابة بسرطان "الخلايا الكبيرة المتحولة اللمفاوي".
واستأصلت برومفيلد ما زرعته في ثدييها وتحررت من المرض منذ ذلك الحين، إلا أن نساء أخريات احتجن لمزيد من العلاج، بما في ذلك العلاج الكيماوي.
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