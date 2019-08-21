مناكير قوس قزح صيحة غريبة متداولة هذا الصيف ‏

صيحة ألوان المناكير الأكثر انتشاراً في فصل الصيف تجمع بين العديد من الألوان الملفتة والمغايرة عن المعتاد، ومن ضمن هذه الألوان مناكير قوس قزح الذي يجمع ما بين الألوان الفاتحة والمتوسطة والداكنة في نفس التصميم، واليوم سنوافيكِ بمجموعة مميزة من مناكير قوس قزح الصيحة الغريبة المتداولة هذا الصيف. قد يهمك ايضاً: المناكير الفرنسي الصيحة الرائجة كل موسم للحصول على أظافر مميّزة طرق إزالة طلاء الأظافر بديلة عن الأسيتون

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