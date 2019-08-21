تصاميم مبتكرة وعصرية من أحذية "كولي هان"

تم تصميم مجموعة ZERØGRAND بوحي من الجيل القادم الذي يضم المواهب الاحترافية التي تسعى بلا كلل لتحقيق ما تؤمن به بغية تمكين تلك المجموعة الأصغر سناً من الجماهير من الوقوف والانطلاق وترك بصمة فريدة في هذا العالم.

تواصل Cole Haan بلوغ ما هو غير عادي من خلال تقديم تصميم خيالي جديد يتمثل بصورة مصغرة وعصرية في تصميم ZERØGRAND المميز الذي اشتهر بكثرة التنوع وتوفير الراحة. وإليكم هذه التشكيلة الرائعة من الأحذية النسائية:

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