في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البولينج السعودي، يشارك منتخب "سيدات البولينج" السعودي في النسخة السادسة من بطولة العالم للسيدات، المقامة في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.
ونقلًا عن موقع "سبوتنيك" التي حصلت على نسخة من بيان للمنتخب، فإن البطولة ستقام في مدينة لاس فيجاس في الفترة ما بين 22 و31 أغسطس في صالة ساوث بوينت بلازا بمشاركة ست لاعبات وهن: مشاعل العبد الواحد، وغادة نمر، وأماني الغامدي الرياض، ونهلة عدس، ومريم الدوسري الخبر، وهديل ترمين من جدة، تحت إشراف مدرب المنتخب البريطاني ماريو جوزيف.
وذكر البيان أن البعثة السعودية يترأسها بدر بن عبدالله آل الشيخ، وبمرافقة كل من مديرة الفريق رزان بكر، وإداري الفريق وليد الدوسري، والإعلامي حمد الشغرود.
وبدأ الفريق المكون من ست لاعبات معسكره الإعدادي في مدينة الرياض قبل البطولة، وشارك في ثلاث بطولات محلية مفتوحة في الرياض، جدة، والخبر هذا العام.
وسيشارك الفريق في منافسات الفردي، والزوجي، والثلاثي، والفرق في بطولة العالم للسيدات في لاس فيجاس.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة 6 لاعبات.. لأول مرة منتخب "بولينج السعودية" في بطولة العالم للسيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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