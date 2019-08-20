بعد ظهورها بالهوت شورت.. زينة لمتابعيها: "قلبي انقسم نصين نص عز ونص زين"

بتيشرت "أبيض" اللون، وهوت شورت جينز، خطفت الفنانة زينة الأنظار، بإطلالتها الأخيرة، على شاطئ البحر، عقب مشاجرة شقيقتها مع الفنان أحمد عز، بسبب قضية النسب الشهيرة.

وعلقت الفنانة، على الصورة: "كيف انتصرت؟ تركت كل شئ ملقى على الأرض، وقمت أنا".

الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين، متسائلين عن مضمون التعليق، فضلًا عن بعض الاسئلة التي تفاعلت معها الفنانة، وقامت بالرد على معظمها، فقال أحدهما: "وهل تركت قلبك على الأرض أيضاً ورحلتِ؟"

لترد زينة: "حد يسيب قلبه ويمشي، أكيد خدته، بس انقسم نصين نص عز ونص زين".

وأضاف آخر: "وصلي تحياتي لأختك الجدعة"، لترد زينة على الفور: "حاضر".

وعن إطلالتها التي بدت للبعض جريئة، علق أحد الأشخاص، قائلًا: "الله يقويك بس ياريت الصور تكون أكثر حشمة"، لتجيب الفنانة: "حاضر".

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مشاجرة بين شقيقة زينة وعز

يذكر أن شرطة السياحة تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات وتستمع لأقوال عز في الاتهامات الواردة بالبلاغ، والذي أكد أن شقيقة الفنانة زينة قامت بالاعتداء عليه بالسب والقذف، كما اتهمها بالبلاغ الكاذب، فأمرت النيابة باستدعاء الأخيرة إلا أنها لم تحضر بالجلسة المحددة لها.

وشملت تفاصيل المحضر رقم 1952 لسنة 2019 جنح العلمين، اتهام الفنان أحمد عز لشقيقة الفنانة زينة بالاعتداء عليه في أحد الأماكن العامة بقرية مراسي، وأنها توجهت إليه وقامت بسبه ومحاولة الاشتباك معه بالأيدي، ما دفع الحضور للتدخل وفض الاشتباك ليتحرر المحضر ويشمل تبادل الاتهامات بين الطرفين أمام الشرطة والنيابة العامة.