فيديو.. صابرين تحكي سبب فصلها من المدرسة

قالت الفنانة صابرين، إنها فُصلت من المدرسة بعد تمثيلها لأحد الأدوار المسرحية بالفصل أثناء دراستها الابتدائية.
وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" على شاشة "dmc": "المديرة دخلت وأنا بصرخ بعد مندمجت في المشهد، واتخضت من منظري وصحابي كانوا بيقفولي وسعداء جدا باللي عملته".
وتابعت: "تاني يوم في الطابور المديرة ندهت اسمي وادتني جواب بالفصل يومين، وزمايلي صقفولي وأنا طالعه آخد الجواب كأني بتكرم".
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