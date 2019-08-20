إجراءات قانونية علشان تاخد حقها..امرأة بريطانية تتعرض لحادث مروع خلال قضاء عطلتها الصيفية

تعرضت امرأة بريطانية لحادث مروع، حيث "قطعت شريانًا" على منزلق مائي في حديقة أكوا بارادايس المائية في نيسبار، وتحولت عطلتها إلى حادث مروع بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وأصيبت جاد جريفز، البالغة من العمر29 عامًا، وهي من مدينة هول، بإصابة مرعبة في حديقة أكوا بارادايس المائية في نيسيبار بعد سقوطها من ارتفاع 72 قدمًا وقالت إنها شعرت بألم شديد في منطقة الحوض السفلية عند اصطدامها بالقاع، ثم نظرت لأسفل رأت الدم يتدفق أسفل ساقيها، وعانت من شريان مقطوع مع إصابات مرتبطة بضغط الماء.

ونقلت السيدة جريفز إلى المستشفى بعد تعرضها لفقدان دم حاد، حيث أُجريت لها عملية نقل دم وأجرت عملية جراحية لإصلاح الشريان بعد أن أمضت أربعة أيام في المستشفى، ثم خرجت وعادت إلى المملكة المتحدة، حيث قضت خمسة أسابيع أخرى لكي تتعافى وتقوم السيدة جريفز الآن باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحديقة المائية.