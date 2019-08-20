حالة من الجدل بين أمهات الطلاب رياض الأطفال بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الصفحة الرسمية للوزارة، تقديم موعد دخول رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي قبل 21 سبتمبر بـ10 أيام، ما أثار غضب الأمهات، لأنّ الأطفال من وجهة نظرهن لم يستمتعوا بالإجازة.
"إيه السبب إنّهم يدخلوا 10 أيام بدري؟، أكيد مش هتفرق لو دخلوا في ميعادهم".. بهذه الكلمات بدأت ماجدة أحمد، ولي أمر طفل في مرحلة رياض الأطفال حديثها لـ"هُن"، مضيفة أنّ القرار غير مرضي لابنها.
أما نورهان حسن، ولي أمر، فأعربت عن استيائها من القرار قائلة: "الكبار يبقوا نايمين والصغيرين ينزلوا لوحدهم المدارس؟"، متمنيّة إعادة النظر في القرار، خاصة أنّ الطلاب لم يستمتعوا بالإجازة.
حرارة الجو المرتفعة سبب رفض نهلة ابراهيم، ولي أمر طالبة في الصف الأول الابتدائي، قرار الوزارة بدخول الطلاب في وقت مبكر، قائلة: "السنة اللي فاتت رجوع المدارس لبعض المراحل الدراسية اتقدم والسنة دي نفس الموضوع"، متسائلة عن أسباب اتخاذ القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد بدء دراسة طلاب رياض أطفال وابتدائي يثير غضب أولياء الأمور: "متبسطوش بالإجازة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.