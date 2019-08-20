صور.. "نبيذ وحوار وزواج ناجح".. معمرون يروون قصصهم مع العمر الطويل

سافر المصور كارستن ثورماهلن من فرانكفورت إلى جميع أنحاء العالم، للقاء والتقاط صور للنساء والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام، إذ تشكل الصور جزءًا من كتاب المصورين Aging Gracefully الذي يعرض 52 صورة من المعمرين مع قصص مختلفة لطول العمر، ويرافق كل صورة سيرة قصيرة لصاحبه الصورة بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لوز باسيفيكا توريس، 102 عام.

ولدت لوز، في 23 نوفمبر 1916، في فيلكابامبا، وتقول إنّ العمل الشاق عزز طول عمرها، ولدى لوز 6 بنات وولدين، لكنها ليست متأكدة تمامًا من عدد الأحفاد الذين لديها ربما نحو 30 أو 40.

كيميو ساتو، 106 أعوام

كيميو من مواليد 28 أكتوبر 1912، في ناجازاكي باليابان، حصلت على رخصة قيادتها حين كان عمرها 50 عامًا وقادت سيارة مرسيدس حمراء حتى بلغت 94 عامًا، وكان لديها 6 بنات، لكن توأمها توفي بشكل مأساوي في حادث انفجار غاز في سن الخامسة عشرة ولديها 8 أحفاد، وجدول كيميو اليومي يشمل الإفطار في الساعة 8 صباحًا، والتسوق، ودروس الرسم، وبالطبع قداس الأحد.

جيزيل، ولدت في 14 يونيو 1914 في باريس، هي نجمة سينمائية فرنسية عملت في دورها الأول في عام 1944 وأصبحت معروفة جيدًا في السبعينيات وأعيد اكتشاف الممثلة، التي لا تزال تعيش في نفس الشقة التي ولدت فيها، في الـ96، عندما قامت ببطولة أمام جيرار ديبارديو في My Afternoons مع Margueritte، وتصوّر جيزيل حاليا فيلما آخر وتكتب كتابا عن حياتها في باريس.

كيو آراجاي، 104 أعوام

Advertisements

ولدت في 10 سبتمبر 1914 في اساهيكاوا، هوكايدو في اليابان، تقول إنّها كانت تتمتع بطفولة حرة مثالية، وزواج رائع "مليء بالسعادة ودون أي جدال".

ماريا تيريزا، 105 أعوام

تنسب طول عمرها إلى كوب يومي من النبيذ الأحمر، وتعتقد أنّ كوب من النبيذ الأحمر اليومي هو سر لحياتها الطويلة.

تزوجت ماريا قبل 39 عامًا بميشيل ليركاري، وسافرت كثيرًا معه إلى أوروبا وزارت مدينتيها المفضلتين، باريس وروما.

بيتي ماركوف، 102 عام

تقول بيتي التي ولدت في 26 أغسطس 1916 بتورنتو، إنّ زواجها الناجح الذي دام 80 عامًا كان يرجع إلى استماعهما لبعضهما، والتقت بيتي زوجها في حفل زفاف ابن عمها في نيويورك في 1938.

اوليفيا هوكر، 103 أعوام

الدكتورة أوليفيا هوكر ولدت في 12 فبراير 1915 في موسكوجي بأوكلاهوما، وحين كانت تبلغ من العمر 6 سنوات، نهب أفراد من كو كلوكس كلان منزلها خلال أعمال شغب اندلعت في سباق تولسا عام 1921.

وفي الأربعينيات، كانت أوليفيا واحدة من أوائل النساء الأمريكيات من أصول أفريقية اللائي التحقن بالجيش الأمريكي، وفي 1961 حصلت على درجة الدكتوراه في علم النفس من جامعة روتشستر.