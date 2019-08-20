طريقة عمل باذنجان محشي لحم مفرومة

يعدّ محشي الباذنجان من المأكولات المشهورة في بلاد الشام، وهو من الأطباق الرئيسيّة الّتي يكثر تواجدها على المائدة المصرية، وذلك لما له من قيم غذائيّة عالية، كما يبعث على الشعور بالدفء، والتي تتفنن ربة المنزل في طرق إعداده، سواء بالأرز أو باللحم المفروم. وإليك طريقة عمل محشي الباذنجان باللحم المفروم، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. المكونات ربع كيلو لحم مفروم. كيلو باذنجان (يمكن إضافة الكوسة). حبتان من البصل المفروم. 3 حبات من الطماطم. ملعقة واحدة كبيرة من صلصة الطماطم. جبنة رومي أو شيدر وموتزاريلا مبشورة ناعم. زيت. ملح. Advertisements فلفل أسود. طريقة التحضير - قومي بـ"تقوير" الباذنجان والكوسة. - اخلطى اللحم مع باقي المقادير. - احشي الباذنجان والكوسة بخليط اللحم. - ضعى المحشي في حلة واسقيه بعصير الطماطم والثوم المفروم، واتركيه على نار هادئة حتى السواء. - يقدم ساخنا.

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