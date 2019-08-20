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الامارات | هل التبرع بالدم خطر في الصيف؟.. خبراء الطب يجيبون

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حر الصيف والتبرع بالدم لا يتماشيان معاً بالنسبة لكثيرين من الذين يخشون أن درجات الحرارة المرتفعة ستعرضهم للشعور بالدوّار بعد التبرع بالدم.


ولكن خبراء الطب يقولون إنه لا يوجد خطر متزايد طالما أن المتبرع يشرب ما يكفي من السوائل، وأن أغلب الأشخاص بإمكانهم تدبر مسألة الحرارة بعد التبرع بالدم.


وفي الحقيقة، جراء هذا الخوف الشديد من التبرع بالدم في الأيام الحارة، فإن أشهر الصيف هي وقت مناسب لزيارة المستوصف. إذ يقول خبراء نقل الدم في الجمعية الألمانية لطب نقل الدم إن مخزون الدم في المستشفيات وأجهزة الإنقاذ يتراجع تماماً خلال عطلات الصيف.


ولكن لا تخلط ما بين كثرة السوائل وكثرة الطعام. فالإفراط في الأكل وإنهاك نفسك سيجعلان المتبرع يشعر بالدوار.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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