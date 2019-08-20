وصفة بسيطة لتحضير مشروب التوت المُنعش

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري عصير التوت على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المكوّنات: ثلاث ملاعق من السكّر الأبيض. كوبان من الكريمة السائلة. Advertisements كوب من الماء. أربعة أكواب من التوت. طريقة التحضير: ضعي كلاً من التوت، والسكر الأبيض، والكريمة السائلة، والماء في الخلاط الكهربائيّ. نخلط المكوّنات جيّداً حتّى تمتزج. نضع العصير في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتّى يبرد، ونقدّمه.

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