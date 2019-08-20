كيف تواجه الحامل مشاكل البشرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "إلتيرن" الألمانية أن مشاكل البشرة تهاجم المرأة أثناء الحمل بصفة خاصة بسبب التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم خلال هذه الفترة.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة أن التغيرات الهرمونية أثناء الحمل تؤدي إلى زيادة الإفرازات الدهنية وتكوّن الخلايا المتقرنة، ومن ثم ظهور البثور، التي تفسد جمال البشرة.

ويمكن مواجهة البثور من خلال تنظيف البشرة بواسطة جل، مع مراعاة العناية بالبشرة بواسطة كريم ترطيب ذي محتوى دهني منخفض، في حين ينبغي استخدام مستحضرات تجميل لا تتسبب في نشوء بثور أو رؤوس سوداء، ويمكن الاستدلال على هذه المستحضرات من خلال المصطلح "non-comedogenic".

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وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة المشكلة، فيجب حينئذ استشارة الطبيب، والذي يصف كريمات محتوية على المادة الفعالة "بيروكسيد البنزويل" مثلا.

وأشارت "إلتيرن" إلى أن الحكة تعد أيضا من المشاكل الجلدية، التي تواجه المرأة أثناء الحمل، مؤكدة أنها تستلزم استشارة الطبيب في كل الأحوال لاستبعاد الأسباب المحتملة، التي قد تشكل خطرا على الجنين.

وإذا لم ترجع الحكة إلى سبب خطير، فيمكن مواجهتها من خلال مستحضرات العناية الخالية من الصابون والمواد العطرية والغنية بالدهون.