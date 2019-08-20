التهاب المفاصل، واحد من أكثر الأمراض شيوعًا وخاصة كبار السن، الأمر الذي ينتج عنه هشاشة العظام، وصعوبة الحركة.

وكان توصل مجموعة من الباحثون، في جامعة هارفارد الأمريكية أن التهاب المفاصل، يمكن الوقاية منه.

نصائح لعلاج التهاب المفاصل

قال دانيال ليبرمان أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة هارفارد، إنه يمكن تجنب العديد من حالات الإصابة بالتهاب المفاصل بخطوات بسيطة، جاءت على النحو التالي:

1- ممارسة الرياضة بانتظام، سواء لتقوية العضلات أو الحفاظ على اللياقة البدنية.

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2- إذا كانت مفاصلك تؤلمك، امنحها بعض الراحة قبل ممارسة التمارين الرياضية.

3- الحفاظ على الوزن الصحي، أو فقدان الوزن في حال كان وزنك مبالغا فيه.

4- تجنب الحركات التي تؤثر على المفاصل، مثل الركوع المفرط أو الالتواء أو رفع الأوزان الثقيلة.

5- تنظيم مستويات السكر في الدم، حيث أظهرت أبحاث أن مرض السكري يعتبر عاملا خطيرا في الإصابة بالتهاب المفاصل.

6- الحد من الوجبات السريعة.

دراسة: الوجبات السريعة تفاقم آلام التهاب المفاصل

وذكرت دراسة حديثة أن تناول الوجبات السريعة وغيرها من المنتجات الغنية بالدهون، تفاقم من آلام والتهاب المفاصل.

وأوضحت الدراسة أن البكتيريا التي تتجمع في القناة الهضمية بسبب تناول هذه الأطعمة، السبب وراء التهاب المفاصل المؤلم خاصة لدى أصحاب الوزن الزائد، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.