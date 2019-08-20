"السفيرة عزيزة" يستعرض تقريرًا عن تألق فتيات مصر في الرياضات المختلفة

عرض برنامج "السفيرة عزيزة" تقريرًا عن تألق فتيات مصر في الرياضات المختلفة، حيث تحدثت عدد من النماذج المختلفة عن رحلاتهن مع ممارسة الرياضات وتخصصهن في عدد منها.

ومن بين تلك النماذج، فريدة سالم لاعبة ومدربة كرة قدم، وراندا المصري الملقبة بـ"امرأة مصر الحديدية"، وسهام القرم بطلة سباحة، وإنجي علي مدربة بادل، حيث تحدثت كل منهن في نبذة عن مشوارها مع رياضتها المتخصصة.

وجدير بالذكر أن "السفيرة عزيزة" برنامج يُعرض على فضائية dmc، ويقدمه كل من الإعلامية سناء منصور، والإعلامية جاسمين طه زكي، والإعلامية نهى عبدالعزيز.