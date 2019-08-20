الامارات | ترفيه ليس للجميع.. فوق السحاب

شكرا لقرائتكم خبر عن ترفيه ليس للجميع.. فوق السحاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيجد ركاب درجة رجال الأعمال قريباً تسلية جديدة خلال ركوبهم الطائرة، إذ تختبر الخطوط الجوية البريطانية نوعاً جديداً من وسائل الترفيه تعتمد على الواقع الافتراضي في درجة رجال الأعمال على متن طائراتها المتجهة من مطار هيثرو في لندن إلى مطار جيه إف كيه في نيويورك، وفقاً لموقع ذا فيرج.

وسيتمتع المسافرون بمجموعة واسعة من الاختيارات تتضمن أفلاماً ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد، وأفلاماً بتقنية 360 درجة، وأفلاماً وثائقية، وعروضاً مسرحية. وإن أردت أن تغفو قليلاً خلال الرحلة، فالخطوط الجوية البريطانية لديها الحل، إذ ذكرت الشركة: «تمنح نظارات الواقع الافتراضي للركاب تجربة غامرة ثلاثية الأبعاد بغض النظر عن الوضع الذي يجلسون فيه، بل إنها تعمل أيضاً عندما يستلقون».

يشار إلى أن شركات طيران أخرى اختبرت وسائل ترفيه الواقع الافتراضي سابقاً، لكنها تخلت عن الفكرة.