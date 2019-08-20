الامارات | نهيان بن مبارك يحضر أفراح المنهالي

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شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن مبارك يحضر أفراح المنهالي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه عشير عبدالله مرزوق المنهالي، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة صالح أحمد يحيى المنهالي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الوثبة للأفراح بأبوظبي، عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات والمسؤولين، وجمع من الأهل وأصدقاء العريس.
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